Ekranların fenomen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü bilmeceye dönüştü
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü heyecanla beklenirken 44. bölüm 2. fragman henüz gelmemesi kafaları karıştırdı.
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünü paylaştığı Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm bilmecesi sürüyor...
1 / 20
Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. Çekimlere yılbaşı arası veren ekibin 5 Ocak'ta çekimlere yeniden başlamasına karar verilmişti.
2 / 20
Cihan artık hiçbir şeyin eskisi devam edemeyeceğini bildiğinden ve Alya’nın konakta kalmasına izin vermez Boran bu karara şiddetle karşı çıksa da Cihan’a gücü yetmediği için onu durduramaz.
3 / 20
Bu durumu yediremeyen Boran, dava için kontrolü ele almaya çalışır. Öte yandan Kaya’nın dikkatsiz davranışları onu izleyen Sadakat’in dikkatini çeker.
4 / 20