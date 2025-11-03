  1. Anasayfa
Ekranların genç oyuncu Damla Beyazbulut da taciz mağduru oldu

Son dönemin popüler oyuncularından Damla Beyazbulut, uğradığı çirkin tacizlerin ardı arkası kesilmeyince soluğu savcılıkta alarak şikayetçi oldu.

Kaynak: Sabah Gazetesi
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin genç ve güzel oyuncusu Damla Beyazbulut da taciz mağduru oldu.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Nilüfer Kalfa karakterine hayat veren ve hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle dikkat çeken Damla Beyazbulut'un başı uzun süredir ardı arkası kesilmeyen taciz e-postaları yüzünden dertte.

Güzel oyuncu dizilerde rol alabilmesi için yaşı büyük ve evli insanlarla ilişkiye girdiğine dair iddiaların yer aldığı e-posta yağmuru sonrasında isyan etti. 

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre Damla Beyazbulut'un e-posta kutusuna önceki hafta 3 farklı e-posta adresinden hakaret içerikli mesajlar gönderildi. 

