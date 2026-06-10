Ekranların güzel oyuncusu ''evet'' dedi, nikah için geri sayım başladı
Çukur ve Güllerin Savaşı gibi yapımların başarılı oyuncusu Damla Sönmez, yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı İlkay Akıncı ile 11 Temmuz'da nikah masasına oturuyor.
Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı isimlerinden Damla Sönmez, özel hayatıyla ilgili sevindirici bir gelişmeyle gündemde.
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Kariyeri boyunca "Güllerin Savaşı", "Çukur", "Saygı" ve "7 Yüz" gibi iddialı yapımlardaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncunun, yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşadığı İlkay Akıncı ile evlilik kararı aldığı ortaya çıktı.
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İlişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak ve sakin bir şekilde sürdürmeyi tercih eden Sönmez ve Akıncı çifti, bu birlikteliği resmiyete dökmek için ilk adımı attı.
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2. Sayfa programından Kaan Kurdoğlu’nun özel haberine dayanan bilgilere göre, çiftin hayatlarını birleştireceği düğün töreninin önümüzdeki 11 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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