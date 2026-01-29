  1. Anasayfa
Ekranların güzel oyuncusu Hazal Göseoğlu'ndan pankartlı sokak eylemi

Ekranların güzel oyuncusu Hayal Köseoğlu, son olarak rol aldığı Bahar dizisinin final yapmasının ardından setleri özlediğini eline bir pankart açıp yaptığı paylaşımla ilan etti.

Ekranların güzel oyuncusu Hazal Göseoğlu'ndan pankartlı sokak eylemi - Resim: 1

Son olarak Show Tv'nin fenomen dizisi Bahar'da Maral karakterine hayat veren güzel oyuncu Hayal Köseoğlu Bahar dizisinin final yapmasının ardından setlerden uzak kaldı.

Ekranların güzel oyuncusu Hazal Göseoğlu'ndan pankartlı sokak eylemi - Resim: 2

Ancak rol aldığı yapımlarla ve aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hayal Köseoğlu bu sefer dikkat çeken bir hamle ile gündemde...

Ekranların güzel oyuncusu Hazal Göseoğlu'ndan pankartlı sokak eylemi - Resim: 3

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Hayal Köseoğlu, mesleki çağrısının çözümünü pankart açmakta buldu.

Ekranların güzel oyuncusu Hazal Göseoğlu'ndan pankartlı sokak eylemi - Resim: 4

Üzerinde "Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza’m var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim!" yazılı bir pankartla objektif karşısına geçen oyuncu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

