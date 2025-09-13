Ekranların güzel oyuncusu Sevda Erginci sessiz sedasız evlendi
Yayınlandığı döneme damgasını vuran Yasak Elma'daki rolüyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu Sevda Erginci, sessiz sedasız evlendi.
Yasak Elma dizisiyle şöhreti yakalayan daha sonra "Uyanış: Büyük Selçuklu", "Elkızı", "Kül Masalı" gibi dizilerde rol alan Sevda Erginci, Efe Saydut ile nikah masasına oturdu.
Kısa bir süre önce Mardin'de nişanlanan çiftin sessiz sedasız bir düğün yaptığı öğrenildi.
Sevda Erginci'nin nikâhından kareler sosyal medyadan yayınladı.
Ünlü isim de mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Erginci'nin gelinlik seçimi de dikkat çekti.
