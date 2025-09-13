  1. Anasayfa
Ekranların güzel oyuncusu Sevda Erginci sessiz sedasız evlendi

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Yasak Elma'daki rolüyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu Sevda Erginci, sessiz sedasız evlendi.

Ekranların güzel oyuncusu Sevda Erginci sessiz sedasız evlendi

Yasak Elma dizisiyle şöhreti yakalayan daha sonra "Uyanış: Büyük Selçuklu", "Elkızı", "Kül Masalı" gibi dizilerde rol alan Sevda Erginci, Efe Saydut ile nikah masasına oturdu. 

Ekranların güzel oyuncusu Sevda Erginci sessiz sedasız evlendi

Kısa bir süre önce Mardin'de nişanlanan çiftin sessiz sedasız bir düğün yaptığı öğrenildi. 

Ekranların güzel oyuncusu Sevda Erginci sessiz sedasız evlendi

Sevda Erginci'nin nikâhından kareler sosyal medyadan yayınladı.

Ekranların güzel oyuncusu Sevda Erginci sessiz sedasız evlendi

Ünlü isim de mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Erginci'nin gelinlik seçimi de dikkat çekti.

