Ekranların güzel oyuncusu Sümeyye Aydoğan yeni projesi öncesi enerji toplama tatilinde...
Türkiye’nin en prestijli televizyon ve şov dünyası ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'te 2024 yılında Yıldızı Parlayanlar Ödülü'ne layık görülen güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan, Alisa Sezen Sever, Bilal Yiğit Koçak ve Melis Minkâri oldu.
Aile Hükümeti, Geçen Yaz, Duy Beni, Dönence, Magarsus, Taçsız Prenses, Gaadar, Hatıran Yeter ve son olarka da Sustalı Ceylan adlı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Sümeyye Aydoğan, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor.
1 / 14
Şimdilerde rol alacağı biyografi dalındaki Akif adlı yapımın çekimleri öncesinde yaz tatilinin keyfini süren Sümeyye Aydoğan tatil pozlarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor.
2 / 14
Sümeyye Aydoğan, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilde sezonun yorgunluğunu atarak eğlenceli anlar yaşadı.
3 / 14
Çıktığı tekne tatilinden yeni pozlarını paylaşan Sümeyye Aydğan, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle takipçilerini mest etti.
4 / 14