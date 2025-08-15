Ekranların güzel oyuncusu Sümeyye Aydoğan yeni projesi öncesi enerji toplama tatilinde...

Aile Hükümeti, Geçen Yaz, Duy Beni, Dönence, Magarsus, Taçsız Prenses, Gaadar, Hatıran Yeter ve son olarka da Sustalı Ceylan adlı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Sümeyye Aydoğan, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor.