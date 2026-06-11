Ekranların güzel oyuncusundan kötü haber! Bir kez daha ameliyat masasına yatacak...
Güller ve Günahlar dizisinin başrol oyuncusu Cemre Baysel, yaz tatili sırasında yaptığı açıklamayla kadın hastalığı nedeniyle küçük bir operasyon geçireceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıl göğsündeki 8 yıllık bir kitleyi aldıran başarılı oyuncu, sevenlerini bilgilendirmek için ameliyat haberini bizzat paylaştı.
Başrollerini Murat Yıldırım ile paylaştığı 'Güller ve Günahlar' dizisindeki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Cemre Baysel'den sevenlerini endişelendiren bir sağlık açıklaması geldi.
Dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan ve sosyal medyada paylaştığı tatil pozlarıyla dikkat çeken genç oyuncu, yeniden ameliyat masasına yatacağını bizzat duyurdu.
Özel hayatına ve sağlık durumuna dair spekülasyonların önüne geçmek isteyen Cemre Baysel, planlanan operasyon hakkında doğrudan takipçilerini bilgilendirmeyi tercih etti.
Tatil planları esnasında sağlık sürecini de yürüten Baysel, “Küçük bir operasyon geçireceğim. Kadın hastalığıyla ilgili olacak” diyerek durumun kontrol altında ve planlı bir tıbbi müdahale olduğunu belirtti.