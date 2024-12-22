Ekranların güzel sunucusu Ela Rümeysa Cebeci'ye tacizci kabusu

Ela Rümeysa Cebeci'nin paylaştığı görüntülerde bir muhabir ve kameramanın bina önünde Cebeci'nin taciz iddiasında bulunduğu şahısla konuştuğu görülüyor. Öte yandan Cebeci de konuyla ilgili "Ne yazıkki yasal boşluk yüzünden biz bu kişiye hiçbir şey yapamıyoruz" diyen Cebeci paylaştığı videoya "Bu çaresizlik kabul edilemez! Biz kadınlar bu çaresizliğe mahkum edilemeyiz!" dedi..