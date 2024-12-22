Ekranların güzel sunucusu Ela Rümeysa Cebeci'ye tacizci kabusu
Habertürk ekranlarının güzel suncusu Ela Rümeysa Cebeci sosyal medya hesabından kendisi ile evleneceğini iddia eden ve Habertürk binasının kapısına dayanan tacizcisinin görüntülerini yayınladı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Habertürk ekranlarının güzel sunucusu Ela Rümeysa Cebeci'nin başı bir tacizcisiyle derde girdi. Kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen bir tacizci Cebeci'nin çalıştığı HaberTürk binasına girmek istedi.
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Ela Rümeysa Cebeci'nin paylaştığı görüntülerde bir muhabir ve kameramanın bina önünde Cebeci'nin taciz iddiasında bulunduğu şahısla konuştuğu görülüyor. Öte yandan Cebeci de konuyla ilgili "Ne yazıkki yasal boşluk yüzünden biz bu kişiye hiçbir şey yapamıyoruz" diyen Cebeci paylaştığı videoya "Bu çaresizlik kabul edilemez! Biz kadınlar bu çaresizliğe mahkum edilemeyiz!" dedi..
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