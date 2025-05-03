Ekranların güzel sunucusu Zuhal Topal'ın saray yavrusu evi olay oldu
TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının güzel sunucusu Zuhal Topal sinema salonundan hamama, basketbol sahasından voleybol sahasına kadar mini bir sarayı andıran evinin kapılarını açtı.
Güzel oyuncu ve sunucu Zuhal Topal sarayları andıran evinin kapılarını ilk kez açtı.
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Ünlü ismin evinin içinde; sinema salonu, hamam, spor salonu, basketbol ve voleybol sahası bulunuyor.
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Eşi ve kızıyla birlikte bu evde yaşayan Zuhal Topal'ın evini gören herkes hayran kaldı.
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Zuhal Topal evinin bahçesinde zaman zaman domates, salatalık, biber, maydonoz, çiçek, patlıcan, kabak, elma, limon yetiştirdiği biliniyor.
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