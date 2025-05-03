  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Ekranların güzel sunucusu Zuhal Topal'ın saray yavrusu evi olay oldu

Ekranların güzel sunucusu Zuhal Topal'ın saray yavrusu evi olay oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının güzel sunucusu Zuhal Topal sinema salonundan hamama, basketbol sahasından voleybol sahasına kadar mini bir sarayı andıran evinin kapılarını açtı.

Ekranların güzel sunucusu Zuhal Topal'ın saray yavrusu evi olay oldu - Resim: 1

Güzel oyuncu ve sunucu Zuhal Topal sarayları andıran evinin kapılarını ilk kez açtı.

1 / 14
Ekranların güzel sunucusu Zuhal Topal'ın saray yavrusu evi olay oldu - Resim: 2

Ünlü ismin evinin içinde; sinema salonu, hamam, spor salonu, basketbol ve voleybol sahası bulunuyor.

2 / 14
Ekranların güzel sunucusu Zuhal Topal'ın saray yavrusu evi olay oldu - Resim: 3

Eşi ve kızıyla birlikte bu evde yaşayan Zuhal Topal'ın evini gören herkes hayran kaldı.

3 / 14
Ekranların güzel sunucusu Zuhal Topal'ın saray yavrusu evi olay oldu - Resim: 4

Zuhal Topal evinin bahçesinde zaman zaman domates, salatalık, biber, maydonoz, çiçek, patlıcan, kabak, elma, limon yetiştirdiği biliniyor.

4 / 14