Ekranların güzel yüzü Ezgi Mola uğradığı zorbalığı ilk kez açıkladı
Başarılı oyuncu Ezgi Mola, konuk olduğu programda çocukluk yıllarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kilosu nedeniyle uğradığı akran zorbalığını nasıl bir savunma mekanizmasına dönüştürdüğünü anlatan Mola; annelik süreci, düzenli sporun hayatındaki değişimi ve ailesindeki kıyafet geleneğiyle ilgili bilinmeyenleri paylaştı.
Oyunculuğundaki başarısı kadar doğal tavırlarıyla da sevilen Ezgi Mola, Esra Ruşan’ın YouTube kanalında yayınlanan “Herkes Kendine Baksın” programında hayatının dönüm noktalarını anlattı.
Çocukluk yıllarında yaşadığı akran zorbalığından bahseden ünlü oyuncu, o dönem maruz kaldığı travmaları nasıl iyileştirdiğini samimiyetle dile getirdi.
Çocukluk döneminde kilosu nedeniyle fiziki şakalara maruz kaldığını itiraf eden Mola, o günleri şu sözlerle anlattı: "Kalbimin kaldıramayacağı zorbalıklar görüyordum. Biri bana 'Dünya kadar büyüksün' dediğinde, o bana gülsün ve beni sevsin diye 'Hayır, uzay kadar büyüğüm' diyerek karşılık verirdim. Üzücü bir şeyi iyi bir şeye çevirme çabası bana iyi geldi. Kendimi her halimle göstermekten hiç çekinmedim."
Tüketim çılgınlığına karşı duruşuyla bilinen Ezgi Mola, ailesindeki kıyafet paylaşımı geleneğini de paylaştı. İsrafı sevmediğini vurgulayan oyuncu, "Hâlâ kuzenimden gelen çantalarım vardır. Hamilelik döneminde giydiğim büyük beden kıyafetlerimi anneme verdim, o şimdi kendine harika bir dolap yaptı" diyerek sürdürülebilir yaşam mesajı verdi.