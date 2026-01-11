Ekranların iddiaları dizisi Güller ve Günahlar yayınlanmadı, izleyicinin aklı karıştı
Kanal D ekranlarının sevilen yapımlarından olan Güller ve Günahlar dizisinin bu hafta yayımlanmaması izleyiciye "dizi sessiz sedasız final mi yaptı" sorusunu sordururken beklenen açıklama geldi.
Kanal D ekranlarında Cumartesi akşamları yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin bu hafta yayınlanmaması dizinin hayranlarına "erken final" endişesi yaşattı.
Yılbaşı haftası tatili nedeniyle yeni yılın ilk haftasında da yayınlanmayan dizinin bu hafta ekranlara gelmesini bekleyen izleyiciler Cumartesi akşamı Kanal D'yi açtığında dizinin bu hafta da yayınlanmadığını gördü.
Cemre Baysel ve Murat Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı Güller ve Günahların 2 hafta üst üste yayınlanmaması izleyiciyi şaşırtırken, dizinin yeni bölüm tarihi, yayın takvimine göre netleşti.
Kanal D’de cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan yapım, yılbaşı tatili nedeniyle verdiği aranın ardından tekrar ekrana dönmeye hazırlandığı öğrenildi.
