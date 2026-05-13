Ekranların iddialı dizisi Çirkin'in fişi çekildi, izleyici isyan etti!
Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı "Çirkin" dizisi, 10 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 7. bölümüyle reytinglerde zirveye ortak olup 2. sıraya yerleşmişti. Ancak yapım kanadından gelen haber, başarının tadını çıkarmaya hazırlanan izleyiciyi hayal kırıklığına uğrattı.
Ekran yolculuğuna fırtına gibi başlayan ve kısa sürede kendine sadık bir kitle edinen "Çirkin", aldığı şaşırtıcı kararla dizi gündemine bomba gibi düştü.
Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul’un kimyasıyla dikkat çeken yapım, reytinglerdeki başarısına rağmen erken bir molaya giriyor.
Geçtiğimiz Pazar akşamı (10 Mayıs) 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi, aldığı yüksek oranlarla tüm kategorilerde 2. sıraya yerleşerek başarısını tescillemişti.
Senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı dizi, tam ivme kazanmışken yönetmen koltuğundaki Burcu Alptekin ve Merve Çolak ikilisinden 8. bölüm için "sezon finali" talimatı geldi.
