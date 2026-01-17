Ekranların iddialı dizisi için final çanları çalmaya başladı
Show TV ekranlarında yayınlanan ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken ekranların iddialı dizisi Rüya Gibi için final çanları çalıyor...
Yapımını TMC Film’in üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı Show TV'nin iddialı dizisi Rüya Gibi'de şaşırtan bir değişiklik yapıldı.
Final çanlarının çaldığı fenomen diziye ikinci bir şans verilerek gün değişikliğine gidildi.
Rüya Gibi dizisi 25 Ocak pazar günü itibariyle artık pazar günleri izleyiciyle buluşacak.
