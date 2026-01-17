Ekranların iddialı dizisi için final çanları çalmaya başladı

Yapımını TMC Film’in üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı Show TV'nin iddialı dizisi Rüya Gibi'de şaşırtan bir değişiklik yapıldı.