Ekranların iddialı dizisi Kıskanmak final mi yapıyor ? Yayınlanan fragman ortalığı karıştırdı
Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’lı “Kıskanmak” dizisinde tansiyon hiç düşmüyor... 26. bölüm fragmanında Halit'in Nüzhet'i vurduğu anlar, dizinin takipçilerini şoke etti. Mükerrem’in geçmişle hesaplaşması ve Seniha'nın Adana gelini olarak yaşadığı zorlu süreç, Cihan ve Seniha'nın düğünündeki büyük trajediyle zirveye ulaştı. Nüzhet ölecek mi? Kıskanmak final mi yapıyor?
Ekranların reyting rekortmeni dizisi "Kıskanmak", 26. bölümüyle izleyicilerini nefes kesen bir finale doğru sürüklüyor. 10 Mart Salı akşamı NOW ekranlarında yayınlanacak olan yeni bölümde, Cihan ve Seniha'nın düğünü kanlı bir hesaplaşmaya sahne oluyor.
Mükerrem’in Halit’e geri dönmesi, taşları yerinden oynattı. Bu beklenmedik hamle Nüzhet ve Seniha'yı savunma pozisyonuna geçirirken, Mediha’nın geçmişten gelen çocukluk yaraları kızı Seniha’nın kaderini belirliyor.
Adana geleneklerinin ağır yükü altında ezilen Seniha, bir taraftan düğün telaşı yaşarken, diğer taraftan büyük bir sırrın ağırlığıyla mücadele ediyor. Ancak tüm bu gerilimin patlama noktası düğün salonu oldu.
Halit'in Nüzhet'i hedef aldığı o anlar, dizinin ilerleyen bölümleri hakkında korkutucu soru işaretleri bıraktı.