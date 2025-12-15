Ekranların sevilen dizisi Bahar final yapıyor
Show TV ekranlarında yayınlanan ve Demet Evgar’ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi izleyicisine veda ediyor.
Show TV ekranlarına damgasını vuran ve başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı Bahar dizisi için final kararı alındı.
Bir süre önce yayın gününde değişikliğe giderek Salı gününden Pazar gününe kaydırılan dizisinin veda tarihi de belli oldu.
MF Yapım imzası taşıyan dizi, 64. bölümüyle izleyicisine veda edecek.
Her bölümüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, yayın hayatını planlanan takvim doğrultusunda noktalayacak.
