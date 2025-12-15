  1. Anasayfa
  4. Ekranların sevilen dizisi izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor!

Ekranların sevilen dizisi Bahar final yapıyor

Show TV ekranlarında yayınlanan ve Demet Evgar’ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi izleyicisine veda ediyor.

Ekranların sevilen dizisi Bahar final yapıyor

Show TV ekranlarına damgasını vuran ve başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı Bahar dizisi için final kararı alındı. 

Ekranların sevilen dizisi Bahar final yapıyor

Bir süre önce yayın gününde değişikliğe giderek Salı gününden Pazar gününe kaydırılan dizisinin veda tarihi de belli oldu.

Ekranların sevilen dizisi Bahar final yapıyor

MF Yapım imzası taşıyan dizi, 64. bölümüyle izleyicisine veda edecek.

Ekranların sevilen dizisi Bahar final yapıyor

Her bölümüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, yayın hayatını planlanan takvim doğrultusunda noktalayacak. 

