Ekranların sevilen dizisi Bahar'da izleyiciyi üzecek 4 ayrılık birden

Show TV'nin her bölümü reytinglere damgasını vuran dizisi Bahar yeni yayın döneminde 3'üncü sezonuyla izleyicisiyle buluşacak. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu buluşma öncesinde dizinin oyuncu kadrosunda büyük değişiklikler olacak.