Ekranların sevilen dizisi Bahar'da izleyiciyi üzecek 4 ayrılık birden
Son 2 sezondur ekranlara damgasını vuran Show TV'nin sevilen dizisi Bahar 3'üncü sezonunun yayınlanacağı yeni yayın dönemine dikkat çeken ayrılıklarla başlayacak... Diziye veda edecek oyuncular şimdiden belli oldu.
Show TV'nin her bölümü reytinglere damgasını vuran dizisi Bahar yeni yayın döneminde 3'üncü sezonuyla izleyicisiyle buluşacak. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu buluşma öncesinde dizinin oyuncu kadrosunda büyük değişiklikler olacak.
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Dizinin Timur’u Mehmet Yılmaz Ak’ın projeden ayrılığı kesinleşti.
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Bahar’ın ikinci sezonuna Tolga karakteriyle katılan Emre Karayel de 3. sezonda yer almayacak.
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Ayrıca dizinin asistanlarından Duru’ya hayat veren Şira Sahilli ve Yıldırım’ı oynayan Özgü Delikanlı “Bahar”a veda eden oyuncular arasında yer aldı.
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