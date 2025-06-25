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  4. Ekranların sevilen dizisi Bahar'da izleyiciyi üzecek 4 ayrılık birden!

Ekranların sevilen dizisi Bahar'da izleyiciyi üzecek 4 ayrılık birden

Son 2 sezondur ekranlara damgasını vuran Show TV'nin sevilen dizisi Bahar 3'üncü sezonunun yayınlanacağı yeni yayın dönemine dikkat çeken ayrılıklarla başlayacak... Diziye veda edecek oyuncular şimdiden belli oldu.

Ekranların sevilen dizisi Bahar'da izleyiciyi üzecek 4 ayrılık birden - Resim: 1

Show TV'nin her bölümü reytinglere damgasını vuran dizisi Bahar yeni yayın döneminde 3'üncü sezonuyla izleyicisiyle buluşacak. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu buluşma öncesinde dizinin oyuncu kadrosunda büyük değişiklikler olacak.

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Ekranların sevilen dizisi Bahar'da izleyiciyi üzecek 4 ayrılık birden - Resim: 2

Dizinin Timur’u Mehmet Yılmaz Ak’ın projeden ayrılığı kesinleşti. 

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Ekranların sevilen dizisi Bahar'da izleyiciyi üzecek 4 ayrılık birden - Resim: 3

Bahar’ın ikinci sezonuna Tolga karakteriyle katılan Emre Karayel de 3. sezonda yer almayacak.

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Ekranların sevilen dizisi Bahar'da izleyiciyi üzecek 4 ayrılık birden - Resim: 4

Ayrıca dizinin asistanlarından Duru’ya hayat veren Şira Sahilli ve Yıldırım’ı oynayan Özgü Delikanlı “Bahar”a veda eden oyuncular arasında yer aldı.

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