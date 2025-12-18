Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya'nın kamera arkası görüntüleri olay oldu
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya dizisinin kamera arkası görüntüleri olay oldu.
Kanal D ekranlarının her bölümüyle olay olan dizisi Eşref Rüya izleyicisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Her çarşamba akşamı en çok izlenen dizi olmayı başaran Eşref Rüya'nın yeni bölümlerini iple çekerken diziden bomba bir sürpriz geldi.
Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya dizisinde heyecan her geçen gün yeni bir boyuta taşınırken dizinin merak edilen kamera arkası görüntüleri de yayınlandı.
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in rol aldığı dizideki Eşref ve Nisan sahnesinin çekim anları ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
