Ekranların sevilen dizisi Kral Kaybederse'de sürpriz ayrılık
Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kral Kaybederse'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Halit Ergenç ve Aslıhan Gürbüz'ün başrolleri paylaştığı Kral Kaybederse'nin senaristi Seda Altaylı Turgutlu projeye veda etti.
Star TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Halit Ergenç ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı “Kral Kaybederse” dizisinin senaryo ekibinde değişiklik yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziyi bu sene Ertan Kurtulan’dan devralan senarist Seda Altaylı Turgutlu ekibe veda etti.
Taylan Biraderler ve Cem Toluay’ın yönettiği diziyi Sedef Bayburtluoğlu Gürerk yazmaya devam edecek.
Gökçe Bahadır’ın 8 bölümlük anlaşma imzaladığı dizinin Salı günü 21. bölümü yayınlanacak.
