Ekranların sevilen dizisi Teşkilat yayın akışından son anda çıkarıldı!
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının ardından ulusal kanallarda yas ve hassasiyet dönemi sürüyor. TRT 1, "Taşacak Bu Deniz" ve "Gönül Dağı" dizilerinin ardından pazar akşamlarının rekortmen yapımı "Teşkilat" dizisinin yeni bölümünü de yayın akışından çıkardı.
Türkiye’yi derinden sarsan okul saldırıları sonrası televizyon dünyasında "yeni bölüm" iptalleri devam ediyor.
1 / 11
Kamu yayıncısı TRT, hafta başından bu yana sürdürdüğü yayın iptal kararlarına bir yenisini daha ekledi ve sevilen bir yapımın daha yayınını erteleme kararı aldı.
2 / 11
Ülke genelinde ilan edilen gayriresmi yas havası ve okul saldırıları sonrası reklam verenlerin geri çekilmesi, dizi sektörünü durma noktasına getirdi.
3 / 11
Hafta boyunca birçok özel kanal dizilerini ertelerken, TRT 1 de Gönül Dağı ve Taşacak Bu Deniz dizilerinin ardından Teşkilat'ı da 19 Nisan Pazar yayın akışından çıkardı.
4 / 11