Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'de ekran başına kilitleyen an... Diziden mi ayrıldı ?
Kanal D ekranlarında yayınlanan ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'in 50'nci bölüm fragmanına Cihan'ın içerisinde bulunduğu ve uçuruma yuvarlandığı aracın Alya yanındayken patlayarak bir anda alev topuna dönüştüğü an damgasını vurdu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle reytinglere damgasını vuran Uzak Şehir'den izleyiciyi endişelendiren bir fragman geldi.
1 / 4
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolde olduğu Uzak Şehir'in 50'nci bölüm fragmanında Cihan'ın aracıyla uçurumdan yuvarlandığı, Alya da yardım etmek isterken aracın bir anda infilak ettiği görüldü.
2 / 4
Uzak Şehir hayranları şimdi Cihan ile Alya'nın bu olaydan sağ olarak kurtulup kurtulamayacağını tartışırken, Cihan'ın dizinin 50'nci bölüm fragmanın yer almaması X'te "Cihan nerede?" sorusunu beraberinde getirdi.
3 / 4
4 / 4