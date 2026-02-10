  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Ekranların sevilen dizisinde izleyiciyi ekran başına kilitleyen an! Diziden mi ayrıldı ?

Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'de ekran başına kilitleyen an... Diziden mi ayrıldı ?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'in 50'nci bölüm fragmanına Cihan'ın içerisinde bulunduğu ve uçuruma yuvarlandığı aracın Alya yanındayken patlayarak bir anda alev topuna dönüştüğü an damgasını vurdu.

Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'de ekran başına kilitleyen an... Diziden mi ayrıldı ? - Resim: 1

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle reytinglere damgasını vuran Uzak Şehir'den izleyiciyi endişelendiren bir fragman geldi. 

1 / 4
Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'de ekran başına kilitleyen an... Diziden mi ayrıldı ? - Resim: 2

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolde olduğu Uzak Şehir'in 50'nci bölüm fragmanında Cihan'ın aracıyla uçurumdan yuvarlandığı, Alya da yardım etmek isterken aracın bir anda infilak ettiği görüldü.

2 / 4
Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'de ekran başına kilitleyen an... Diziden mi ayrıldı ? - Resim: 3

Uzak Şehir hayranları şimdi Cihan ile Alya'nın bu olaydan sağ olarak kurtulup kurtulamayacağını tartışırken, Cihan'ın dizinin 50'nci bölüm fragmanın yer almaması X'te "Cihan nerede?" sorusunu beraberinde getirdi.

3 / 4
Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'de ekran başına kilitleyen an... Diziden mi ayrıldı ? - Resim: 4
4 / 4