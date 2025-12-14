  1. Anasayfa
  4. Ekranların sevilen dizisinde olaylı ayrılık... Güzel oyuncunun imalı vedası olay oldu!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Herkes Ballı karakterinin dizinin ilerleyen bölümlerine damgasını vurmasını beklerken Özge Arslan ölerek diziye veda etti; sosyal medyadan yayımladığı imalı mesajı olay oldu.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde şaşırtan bir veda yaşandı. 

Dizinin 6'ncı bölümünde kadroya dahil olan ve Gezep karakteriyle sevgili olması beklenirken projeye veda eden Ballı karakteri, seyirciyi şoke etti. 

Taşacak Bu Deniz'de Ballı karakterine hayat veren Özge Arslan'ın veda paylaşımıysa, sosyal medyada gündem oldu.

Sadece 4 bölüm rol aldıktan sonra dizinin 10'uncu bölümünde veda eden Özge Arslan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar kafa karıştırdı.

