Ekranların sevilen dizisinde olaylı ayrılık... Güzel oyuncunun imalı vedası olay oldu!
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Herkes Ballı karakterinin dizinin ilerleyen bölümlerine damgasını vurmasını beklerken Özge Arslan ölerek diziye veda etti; sosyal medyadan yayımladığı imalı mesajı olay oldu.
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde şaşırtan bir veda yaşandı.
1 / 7
Dizinin 6'ncı bölümünde kadroya dahil olan ve Gezep karakteriyle sevgili olması beklenirken projeye veda eden Ballı karakteri, seyirciyi şoke etti.
2 / 7
Taşacak Bu Deniz'de Ballı karakterine hayat veren Özge Arslan'ın veda paylaşımıysa, sosyal medyada gündem oldu.
3 / 7
Sadece 4 bölüm rol aldıktan sonra dizinin 10'uncu bölümünde veda eden Özge Arslan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar kafa karıştırdı.
4 / 7