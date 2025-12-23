  1. Anasayfa
  4. Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... Kadrodan ayrılıyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya dizisinden bir ayrılık haberi geldi...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Ekranların iddialı dizisi Eşref Rüya, ikinci sezonuyla Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ederken diziden bu kez bir ayrılık haberi geldi.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizide Sadık karakterini canlandıran usta oyuncu Şener Savaş ekibe veda ediyor. 

Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazdığı diziden Savaş, 27. bölümde ayrılıyor.

Uluç Bayraktar'ın yönettiği dizide Eşref tarafından Kadir’in yanına yerleştirildiği ortaya çıkan Sadık’a pusu kuruluyor.

