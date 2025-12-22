Ekranların sevilen yapımı Ben Leman için karar verildi
Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu'nun yer aldığı Ben Leman dizisinin erken final yapıp yapmayacağı tartışması bitti...
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
NOW TV ekranlarında yayınlanan sezonun iddialı yapımlarından Ben Leman dizisinden kötü haber geldi.
Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Selin Şekerci ve Gökçe Eyüboğlu’nun başrolü paylaştığı Ben Leman'ın erken final için karar bölümü sonrasında gelen reytingler bardağı taşıran son damla oldu ve Ben Leman'ın ipi çekildi...
Haber3.com'dan Serhan Işılay'ın haberine göre NTC Medya imzalı projenin final kararı bugün açıklandı.
Bir süredir kötü giden reyting sonuçları nedeniyle erken final yapması gündemde olan Ben Leman dizisi NTC Medya'dan yapılan açıklamada dizi 13'üncü bölümüyle izleyiciye veda edecek.
