Ekranların sevilen yapımı Ben Leman için karar verildi

Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Selin Şekerci ve Gökçe Eyüboğlu’nun başrolü paylaştığı Ben Leman'ın erken final için karar bölümü sonrasında gelen reytingler bardağı taşıran son damla oldu ve Ben Leman'ın ipi çekildi...