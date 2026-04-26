Ekranların yakışıklı oyuncusu Burak Hakkı'dan bomba itiraf: ''Kadınlar için doğru adam değilim''
1994 Best Model of Turkey birincisi olan ünlü oyuncu Burak Hakkı, konuk olduğu programda özel hayatına dair ezber bozan açıklamalar yaptı. "Kadınlar için doğru adam değilim" diyen Hakkı, romantizmden uzak olduğunu ve tamamen mantık çerçevesinde hareket ettiğini itiraf ederek hayranlarını şaşırttı.
Ekranlardan bir süredir uzak olan ve doğayla iç içe, sakin bir yaşam tercih eden Burak Hakkı, konuk olduğu Ceyda Düvenci'nin programında kendisiyle ilgili merak edilenleri tüm çıplaklığıyla anlattı.
Dışarıdan bakıldığında "ideal partner" gibi göründüğünü ancak gerçekte durumun çok farklı olduğunu belirten ünlü oyuncu, ilişkilerindeki eksik yönlerini dürüstçe paylaştı.
Sözlerine "Kadınlar için doğru bir adam değilim" diyerek başlayan Hakkı, partnerlerini romantik anlamda besleyemediğini ifade etti. Bu durumun bir tercih değil, karakter yapısı olduğunu vurgulayan oyuncu, "İçimden gelmiyor böyle bir şey" diyerek ilişkilerde beklentiyi karşılayamadığını dile getirdi.
Yakışıklı oyuncu, "Ben çok mantıklı bir adamım duygusal düşünemiyorum. Karşı tarafı çok düşünürüm, çok empati yaparım. Acaba neye ihtiyacı var, ne istiyor diye ama çiçek alma gibi şeylerim yok." diye konuştu.