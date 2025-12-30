  1. Anasayfa
  Ekranların yakışıklı oyuncusu sessiz sedasız nikah masasına oturup ''evet'' dedi

Ekranların yakışıklı oyuncusu Yiğit Dikmen sessiz sedasız evlendi

Ünlü oyuncu Yiğit Dikmen, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Elif Tezcan'la sessiz sedasız nikah masasına oturarak evlendi.

Ekranların yakışıklı oyuncusu Yiğit Dikmen sessiz sedasız evlendi

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran yakışıklı oyuncu Yiğit Dikmen, sevgilisi Elif Tezcan ile hayatını birleştirdi. 

Ekranların yakışıklı oyuncusu Yiğit Dikmen sessiz sedasız evlendi

Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Elif Tezcan'la sessiz sedasız nikah masasına oturarak evlenen Yiğit Dikmen hayranlarını da şaşırttı.

Ekranların yakışıklı oyuncusu Yiğit Dikmen sessiz sedasız evlendi

Sade bir törenle dünyaevine giren çift, sosyal medya hesaplarından mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Ekranların yakışıklı oyuncusu Yiğit Dikmen sessiz sedasız evlendi

Dikmen ve Tezcan, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Salı günü başvuruda bulunup, küçük bir delilik yaparak cuma günü evlendik! Çünkü bize bu yakışırdı. Bu kısa sürede yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız; birbirimizi ve sizleri çok seviyoruz."

