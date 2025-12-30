Ekranların yakışıklı oyuncusu Yiğit Dikmen sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Yiğit Dikmen, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Elif Tezcan'la sessiz sedasız nikah masasına oturarak evlendi.
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran yakışıklı oyuncu Yiğit Dikmen, sevgilisi Elif Tezcan ile hayatını birleştirdi.
Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Elif Tezcan'la sessiz sedasız nikah masasına oturarak evlenen Yiğit Dikmen hayranlarını da şaşırttı.
Sade bir törenle dünyaevine giren çift, sosyal medya hesaplarından mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.
Dikmen ve Tezcan, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
"Salı günü başvuruda bulunup, küçük bir delilik yaparak cuma günü evlendik! Çünkü bize bu yakışırdı. Bu kısa sürede yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız; birbirimizi ve sizleri çok seviyoruz."
