  4. Ekranların yeni dizisinde skandal sahne: Zorla birliktelik sahnesine tepki yağdı!

Star TV'nin yeni dizisi Çarpıntı'nın son bölümündeki zorla ilişki sahnesi büyük tepkilere yol açtı.

Star TV'de Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk gibi isimlerin başrolde olduğu Çarpıntı dizisinin son bölümü büyük tepki çekti.

Lizge Cömert'in başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen dizide rahatsız edici sahne sosyal medyada gündem oldu.

Star TV'nin dikkat çeken dizisi Çarpıntı son bölümündeki cinsel saldırı sahnesi yüzünden X'te tepki çekti. 

Seyirciyi rahatsız eden sahnelere "Reyting için her tuşa basmışlar" yorumları yapıldı.

