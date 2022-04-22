El ele görülmüşlerdi! Hakan Sabancı'ya Şeyma Subaşı uyarısı: Aman dikkat et hamile kalmasın

Özel hayatında yaşadığı olaylar bir türlü bitmeyen ve sürekli magazin basınında yer almayı başaran Şeyma Şubaşı hakkında olay bir itiraf bugün Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında ortaya atıldı. Seren Serengil'in Hakan Sabancı'ya yaptığı uyarısı ile olay oldu.