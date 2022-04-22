El ele görülmüşlerdi! Hakan Sabancı'ya Şeyma Subaşı uyarısı: Aman dikkat et hamile kalmasın
Özel hayatında yaşadığı olaylar bir türlü bitmeyen ve sürekli magazin basınında yer almayı başaran Şeyma Şubaşı'nın adı iş adamı Hakan Sabancı ile anılmıştı. Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında Hakan Sabancı'ya uyarıda bulundu.
Özel hayatında yaşadığı olaylar bir türlü bitmeyen ve sürekli magazin basınında yer almayı başaran Şeyma Şubaşı hakkında olay bir itiraf bugün Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında ortaya atıldı. Seren Serengil'in Hakan Sabancı'ya yaptığı uyarısı ile olay oldu.
Magazin dünyası çalkalanmaya devam ediyor. Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı arasındaki ilişki iddialarının sonu gelmiyor. Son olarak ortaya atılan Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı'nın el ele görüldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu.
Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışında kameralara takılan Subaşı, 'Hakan Sabancı'yla ilişki yaşıyor' iddialarına ''Arkadaşız'' diyerek yalanlamıştı. Aşk dedikodularının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte Seren Serengil, Hakan Sabancı’yı Şeyma Subaşı hakkında uyardı. Serengil, ''Dikkat et Şeyma hamile kalmasın'' yorumuyla herkesi şoke etti.
Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı ilişkisine tepki gösteren ilk isim Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı olmuştu.