Elçin Sangu sosyal medyayı salladı
Elçin Sangu, yeni bir dizi ile ekranlara geri dönüyor. 'İyi Günde Kötü Günde' dizisinin okuma provasından gelen fotoğraflar Twitter'ı salladı. Elçin Sangu, TT listesinde üst sırada yerini aldı.
Son olarak Show TV'de Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber Çarpışma dizisinde rol alan Elçin Sangu, İyi Günde Kötü Günde dizisiyle yeniden ekranlara dönmek için hazırlık yapıyor. Birbirinden ünlü isimler, efsane bir kadro ile ekranlara dönecek oyuncunun yeni dizisinden gelen kareler ise gelir gelmez herkesi heyecanlandırdı.
İyi Günde Kötü Günde dizisinin okuma provasında çekilen fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı ve Twitter'da ortalık fena sallandı. Elçin Sangu hayranları anında paylaşımlar yapmaya başlatınca Sangu, Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) listesinin başına oturdu.
Öte yandan Elçin Sangu, İyi Günde Kötü Günde dizisinde nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla’yı canlandıracak.