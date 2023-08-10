Elçin Sangu'nun tatil pozlarına beğeni yağdı
Son olarak 'Çöp Adam' adlı yapımda yer alan oyuncu Elçin Sangu, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü oyuncu Elçin Sangu ile uzun yıllardır devam eden ilişkisi hakkında geçtiğimiz yıllarda açıklama yapan Yunus Özdiken, ilişkilerinde kendisini ön plana çıkarmak istemediğini ve bu nedenle Sangu'nun gerisinde durduğunu söylemişti:
İşlerle ön plana gelmeye çalışıyoruz, geçmişte de beni pek karşınızda göremediniz, çünkü benim amacım Elçin'in yaptığı işlerin önüne geçmek değil, ben hep arkada durmayı tercih ederim onun yaptığı işlerde.
37 yaşındaki Elçin Sangu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Yunus Özdiken’le Marmaris Bozburun’da objektiflere takılmıştı. Günü kendilerine ait kabanada yatarak geçiren çiftten Sangu, ara ara yattığı yerden kalkarak mekan içerisinde dolaşmıştı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu, sevgilisine sarılıp keyifli dakikalar geçirmişti.
Elçin Sangu, son olarak 8.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni tatil pozlarını paylaştı. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken ünlü ismin binlerce beğeni alan paylaşımına; "Deniz kızı", "Gördüğüm en doğal güzel" ve "Tatilin tadını çıkar" gibi yorumlar yapıldı.