Elçin Sangu'yu çileden çıkardılar
Ekranların güzel oyuncusu Elçin Sangu hakkında çıkan skandal iddialar sonrasında sessizliğini çok ağır ifadelerle bozdu.
Kiralık Aşk", "Çarpışma" ve "Çöp Adam" gibi dizilerle izleyicinin gönlünde taht kuran güzel oyuncu Elçin Sangu uzun süredir ekranlarda yer almıyordu.
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Elçin Sangu'nun ekranlardan uzak kaldığı dönemde çok ciddi bir sağlık sorunuyla savaştığı iddia edilmişti.
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Hatta iddialar o kadar büyüdü ki Elçin Sangu'nun beyninde tespit edilen bir kitle nedeniyle tedavi için yurt dışına gittiği bile öne sürüldü.
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Ünlü oyuncu, bu haberleri yalanlayarak imza atan kişilere tepki gösterdi ve yakın çevresinin çok endişelendiğini belirterek kendisinden teyit alınmadığını ifade etti.
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