Elektrik faturasını paylaşan Gürse Birsel'e, Gonca Vuslateri'den olay gönderme

"O GELEN FATURADAN 75 TL DAHA DÜŞÜKTÜ"

Vuslateri, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Bu ülkenin en az paraya en sevilen karakterini oynamış oyunculardanım. O gelen elektrik faturasından 75 TL daha düşüktü hem de. O yüzden fatura konusunda deneyimliyim. Soğuk havalarda arkadaşında kal. Sete oradan git. Ha bir de baget ekmek al 4'e böl pul biberle lup." ifadelerini kullandı.