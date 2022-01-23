Elektrik faturasını paylaşan Gürse Birsel'e, Gonca Vuslateri'den olay gönderme
Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, elektrik faturasına gelen zamlara isyan etti. Gonca Vuslateri'nin konuyla ilgili paylaşımı ise magazin gündemine bomba gibi düştü.
Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel'e geçtiğimiz günlerde paylaştığı elektrik faturasıyla sosyal medyanın gündemine düşmüştü.
3+1 dairesine gelen 2.550 TL'lik faturayı paylaşan Birsel, "Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" ifadelerini kullanmıştı. Birçok kullanıcı Birsel'in serzenişine hak verirken, pek çok kişi ise tepki gösterdi.
Ünlü isme tepki gösterenlerden biri de 2012 ve 2014 yılları arasında Gülsel Birsel'in senaryosunu yazdığı Yalan Dünya'da Vasfiye Teyze karakterini canlandıran Gonca Vuslateri oldu.
"O GELEN FATURADAN 75 TL DAHA DÜŞÜKTÜ"
Vuslateri, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Bu ülkenin en az paraya en sevilen karakterini oynamış oyunculardanım. O gelen elektrik faturasından 75 TL daha düşüktü hem de. O yüzden fatura konusunda deneyimliyim. Soğuk havalarda arkadaşında kal. Sete oradan git. Ha bir de baget ekmek al 4'e böl pul biberle lup." ifadelerini kullandı.