Elon Musk'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı

"BİRLİKTE LOS ANGELES'A İNİŞ YAPTILAR"

Musk'a yakın bir kişi, söz konusu kadının Avustralyalı oyuncu Natasha Bassett olduğunu ve çiftin birlikte seyahat ettikten sonra Los Angeles'a iniş yaptığını söyledi.

Haberi duyuran kaynak, "Birkaç aydır çıkıyorlar ve şu anda tek eşli ilişki yaşıyorlar" dedi.