Elon Musk'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı
Milyarder girişimci Elon Musk, eski sevgilisi Grimes'ten ayrıldıktan 5 ay sonra yeni bir aşka yelken açtı.
SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 17 Şubat'ta özel jetinden gizemli bir kadınla inerken görüntülendi.
Independent'in haberine göre ikili, değeri 60 ila 70 milyon dolar olduğu tahmin edilen özel jetten ayrı ayrı inerken objektiflere yakalandı.
"BİRLİKTE LOS ANGELES'A İNİŞ YAPTILAR"
Musk'a yakın bir kişi, söz konusu kadının Avustralyalı oyuncu Natasha Bassett olduğunu ve çiftin birlikte seyahat ettikten sonra Los Angeles'a iniş yaptığını söyledi.
Haberi duyuran kaynak, "Birkaç aydır çıkıyorlar ve şu anda tek eşli ilişki yaşıyorlar" dedi.
Avustralyalı oyuncu ve yönetmen Natasha Bassett (27), Baz Luhrmann'ın yönetmen koltuğunda oturduğu biyografik film Elvis'te aldığı rolle gündeme gelmişti.
Bu yıl vizyona girmesi beklenen filmde Bassett, Presley'nin sevgilisi Dixie Locke'u canlandıracak.