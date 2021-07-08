Elon Musk'tan ilginç hamle! Tüm gayrimenkullerini satıp buraya taşındı
Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk tüm gayrimenkullerini satıp, prefabrik bir eve taşındı.
Gayrimenkullerini satarak 35 metrekarelik prefabrik eve taşınan Musk’ın SpaceX’in Mars görevine odaklanmak için bu kadarı aldığı ifade edildi.
Geçtiğimiz ay, değeri 50 bin dolar olarak açıklanan prefabrik eve taşınması ile ilgili açıklama yapan Musk, “Birincil evim Boca / Starbase'de kiraladığım yaklaşık 50 bin dolarlık bir ev. Bu harika bir şey” demişti.
Uzay şirketi SpaceX’in roketleme alanının içerisindeki sitede kiraladığı ev, ‘tiny house’ (küçük ev) konseptiyle tasarlanırken, içerisinde yaşam alanı olarak adlandırılan salon, tuvalet, yatak ve mutfak bulunuyor.
Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında herhangi bir şeye sahip olmak istemediğini ve tüm evlerini satışa çıkaracağını açıklayan Elon Musk, ABD’nin California eyaletindeki altı evini satmıştı.