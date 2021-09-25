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  4. Elon Musk'tan sürpriz ayrılık kararı

Elon Musk'tan sürpriz ayrılık kararı

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk 3 yıldır birlikte olduğu Kanadalı şarkıcı sevgilisi Grimes'la 'yarı yarıya' ayrıldığını duyurdu.

Elon Musk ABD medyasına verdiği bir röportajda, 3 yıldır birlikte olduğu şarkıcı Grimes'la 'yarı yarıya' ayrıldıklarını söyledi.

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Grimes'ın halen kendisine ait Kaliforniya'daki evde yaşadığını ve 1 yaşındaki çocuklarını da beraber büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.

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Musk, "Tesla ve SpaceX'teki işlerim nedeniyle zamanımın çoğunu Teksas'ta ya da yurtdışına seyahat ederek geçirmek zorunda kalıyorum, Grimes ise kendi işi nedeniyle Los Angeles'ta bulunuyor" dedi.

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