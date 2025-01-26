Elvin Levinler kalp ameliyatı oldu
Oyuncu Elvin Levinler, kalp ameliyatı geçirdiğini duyurdu. Yakın zamanda babasını kaybeden ünlü isim, sağlık durumunu açıkladı.
"Kaval Yelleri" dizisinde "Ayşe" karakteriyle tanınan ve "Alemin Kıralı" dizisinde hayat verdiği "Ayben Kıral" karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Elvin Levinler, şimdilerde yoga videoları ve seyahat paylaşımlarıyla sosyal medyada aktif rol alıyor.
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Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Elvin Levinler, yaşadığı zorlu günlerin ardından bu sefer de kalbinden operasyon geçirdi.
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Sosyal medya hesabında durumunu açıklayan ünlü isme hayranlarından ise destek mesajları yağdı.
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"KALBİME FAZLA YÜKLENDİM"
Elvin Levinler son paylaşımında şunları söyledi; "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda."
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