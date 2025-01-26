Elvin Levinler kalp ameliyatı oldu

"KALBİME FAZLA YÜKLENDİM"

Elvin Levinler son paylaşımında şunları söyledi; "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda."