Emel Müftüoğlu: Şimdiki aklım olsa o klibi çekmezdim

"BU İŞ ÇOK YANLIŞ ANLAŞILIR"

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen itiraf ise şöyle:

"Şimdiki aklım olsa o klibi çekmezdim. Allah'tan o zaman sosyal medya yoktu, 'bir de olsaymış ne olurmuş acaba' diye düşünüyorum. Kopan gürültüyü ve bunun bitmemesini hatırlıyorsunuzdur..."