Emel Sayın'ı sinemaya küstüren sahne! Yıllar sonra ilk kez anlattı
Oyuncu ve ses sanatçısı Emel Sayın'ın sinemaya neden küstüğü ve film setlerine neden veda ettiği ortaya çıktı.
Ünlü sanatçı Emel Sayın sinemaya küsmesine sebep olan sahneyi yıllar sonra anlattı. 80'li yıllarda Cüneyt Arkın ile oynadığı Rüzgar filminden sonra setlere veda eden Emel Sayın, üstünde gecelik olduğu halde gazetelerde "Emel Sayın çıplak. Cüneyt Arkın ile yatakta" denilince sinemayı bırakma kararı aldı.
Cüneyt Arkın'ın hayatını anlattığı kitabı ‘Benim Kahramanım Türk Halkıdır’da yer alan anılar gündemden düşmüyor. 1980’de Emel Sayın ile çektikleri ‘Rüzgar’ filminden de bahseden Cüneyt Arkın kitabında yönettiği filmde Emel Sayın’ı zorlu şartlarda çalıştırdığını söylemişti. Arkın'ın açıklamaları sonrası Emel Sayın sinemaya neden küstüğünü anlattı.
“Rüzgar benim 15. ve son filmim oldu" diyen Emel Sayın Posta'ya açıklama yaptı. "Dayak sahnesi vardı ama benim suçum yoktu. Kendisi ısrar etti, vurdum. Cüneyt’i çok seviyorum. Filmin ayrıca yönetmeniydi. O ne derse yaptım” diyen Emel Sayın itirafıyla gündeme geldi.
Emel Sayın sinemayı bırakmasına sebep olan olayı şöyle anlattı: