Emel Sayın'ı sinemaya küstüren sahne! Yıllar sonra ilk kez anlattı

“Rüzgar benim 15. ve son filmim oldu" diyen Emel Sayın Posta'ya açıklama yaptı. "Dayak sahnesi vardı ama benim suçum yoktu. Kendisi ısrar etti, vurdum. Cüneyt’i çok seviyorum. Filmin ayrıca yönetmeniydi. O ne derse yaptım” diyen Emel Sayın itirafıyla gündeme geldi.