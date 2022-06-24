Emine Ün Bodrum'da tatilde... Bikinisiyle poz verdi
44 yaşındaki Emine ün, Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki bir otelin plajında tatilin keyfini çıkarırken görüntülendi.
44 yaşındaki Ün, Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki bir otelin plajında tatilin keyfini çıkarıyor. Gazetecileri gören Emine Ün, gazetecilere ilginç bir ricada bulundu.
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Oyuncu Emine Ün, önceki gün Bodrum Bardakçı koyunda görüntülendi. Eflatun bikinisiyle bakışların ilgi odağı oldu.
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Emine Ün habercilerin kendisini çektiğini fark edince “Aman ters ışıkta çekmediniz değil mi?” diyerek muhabirlere sordu.
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Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
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