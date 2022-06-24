  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Emine Ün Bodrum'da tatilde... Bikinisiyle poz verdi

Emine Ün Bodrum'da tatilde... Bikinisiyle poz verdi

44 yaşındaki Emine ün, Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki bir otelin plajında tatilin keyfini çıkarırken görüntülendi.

Emine Ün Bodrum'da tatilde... Bikinisiyle poz verdi - Resim: 1

44 yaşındaki Ün, Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki bir otelin plajında tatilin keyfini çıkarıyor. Gazetecileri gören Emine Ün, gazetecilere ilginç bir ricada bulundu.

1 / 4
Emine Ün Bodrum'da tatilde... Bikinisiyle poz verdi - Resim: 2

Oyuncu Emine Ün, önceki gün Bodrum Bardakçı koyunda görüntülendi. Eflatun bikinisiyle bakışların ilgi odağı oldu.

2 / 4
Emine Ün Bodrum'da tatilde... Bikinisiyle poz verdi - Resim: 3

Emine Ün habercilerin kendisini çektiğini fark edince “Aman ters ışıkta çekmediniz değil mi?” diyerek muhabirlere sordu.

3 / 4
Emine Ün Bodrum'da tatilde... Bikinisiyle poz verdi - Resim: 4

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

4 / 4