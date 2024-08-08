Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Genç mankenlere meydan okudu
90'lı yıllarda rol aldığı Canısı dizisi ile ününe ün katan eski mankenlerden Emine Ünlü "yaş sadece bir rakamdır" söylemini doğrularcasına yıllar sonra yaz tatili paylaşımlarıyla güzel fiziğiyle dikkat çekti.
İbrahim Erkal ile başrollerini paylaştığı Canısı dizisinin ardından yıldızı parlayan Emine Ün yıllara meydan okuyor.
1 / 19
Bir dönem Emre Kınay ile evli olan ve bu evliliğinden kızı Duru ile sık sık pozlarını paylaşarak dikkat çeken güzel isim tatilde.
2 / 19
Emine Ün, kızı Duru Kınay ve arkadaşıyla birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Emine Ün, tatilde hem güneşlendi hem de yorgunluk attı.
3 / 19
46 yaşındaki güzel isim plajdan yaptığı paylaşımlarla genç mankenlere adeta meydan okudu.
4 / 19