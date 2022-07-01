Emine Ün'ün eski evliliğiyle ilgili şoke eden iddia: Eski eşi, kardeşi ile aldattı
Oyuncu Emine Ün'ün 2021 Nisan ayında bitirdiği dokuz yıllık evliliği ile ilgili oraya şok eden iddialar atıldı.
Oyuncu Emine Ün'ün 2021 Nisan ayında bitirdiği dokuz yıllık evliliği ile ilgili oraya şok eden iddialar atıldı. Ünlü oyuncunun eski eşi iş adamı Karakaş'ın güzel oyuncuyu kardeşi Mine Ün ile aldattığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Kurt Kapanı, Aynalı Tahir dizileri ile tanıdığımız tiyatro ve sinema oyuncusu 44 yaşındaki Emine Ün'ün eski evliliği hakkında ortaya korkunç iddialar atıldı.
İlk evliliğini 2004 yılında Emre Kınay ile yapmış olan Emine Ün, 2012'de evlendiği iş insanı Tolga Karakaş ile dokuz yıllık evliliğini geçtiğimiz senenin nisan ayında sonlandırmıştı.
İş insanı Karakaş geçtiğimiz gün Etiler'de bir kadınla görüntülendi. Tolga Karakaş "Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine hanımın kız kardeşidir." dedi. Karakaş'ın yanındaki kadınla ilgili ortaya atılan iddialar şok edici cinsten.