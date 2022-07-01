Emine Ün'ün eski evliliğiyle ilgili şoke eden iddia: Eski eşi, kardeşi ile aldattı

Oyuncu Emine Ün'ün 2021 Nisan ayında bitirdiği dokuz yıllık evliliği ile ilgili oraya şok eden iddialar atıldı. Ünlü oyuncunun eski eşi iş adamı Karakaş'ın güzel oyuncuyu kardeşi Mine Ün ile aldattığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.