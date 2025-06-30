Emine Ün'ün yıllar sonraki geri dönüşü muhteşem oldu: Genç mankenlere meydan okudu
90'lı yıllarda rol aldığı Canısı dizisi ile ününe ün katan eski mankenlerden Emine Ünlü "yaş sadece bir rakamdır" söylemini doğrularcasına yıllar sonra yaz tatili paylaşımlarıyla güzel fiziğiyle dikkat çekti.
İbrahim Erkal ile başrollerini paylaştığı Canısı dizisinin ardından yıldızı parlayan Emine Ün yıllara meydan okuyor.
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Bir dönem Emre Kınay ile olan evliliğinden bir kız çocuğu sahibi olan Emine Ün tatil pozlarıyla gündem oldu.
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Şimdilerde 47 yaşında olan Emine Ün sosyal medyadan sık sık pozlarını paylaşmaya da devam ediyor.
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Emine Ün'ün yıllara meydan okuyan fiziği sosyal medyada da gündem oldu.
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