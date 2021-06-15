Emir Sarıgül Buket Aydın evleniyor mu? İlk kez açıklama geldi
Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen çiftin son olarak teknede yediği yemek görüntülerinin ardından Emir Sarıgül'den bir açıklama geldi.
Buket Aydın ve Emir Sarıgül evleniyor mu? Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen çiftin son olarak teknede yediği yemek görüntülerinin ardından Emir Sarıgül'den açıklama geldi. Sarıgül evlilik iddialarına ilişkin verdiği mesajda, İlk kez konuştu. Emir Sarıgül "Yeniden başlama kararı aldık. Niyetimiz ciddi" dedi.
Eski Galatasaray yöneticisi ve iş insanı Emir Sarıgül ve Buket Aydin birlikteliğinde gelgitler ve tarafların birlikte olmadıklarına dair açıklamalarının ardından, Aydın'ın Sarıgül ile teknede yemek yedikleri görüntülerin ortaya çıkmasıyla pek çok iddia ortaya atılmış, magazin kulislerinde çiftin çok yakında evleneceği konuşulmuştu:. Sarıgül, bugün Buket Aydın ile birlikteliğine ilişkin ilk kez çok net bir açıklama yaptı.
TEK AŞKIM BUKET AYDIN OLMUŞTUR !!!
Emir Sarıgül Buket Aydın’la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Ünlü iş insanı, Buket Aydın ile yeniden ilişkilerinin başladığını açıkladı.
Emir Sarıgül "Evliliğim bitikten sonra tek ilişkim Buket hanımla olmuştur. Tekrar bir araya gelip konustugumuzda ilişkimize “birbirimize olan sevgimiz ve saygımız” bitmediği için yeniden başlama kararı aldık." diyerek şöyle devam etti: