Emir Uyar’dan Adriana Lima'ya 485 bin TL’lik hediye
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Metin Hara ile ilişkisini bitirmesinin ardından gönlünü Emir Uyar'a kaptırmıştı. Sosyetik iş adamından Lima'ya büyük bir jest geldi. Londra'da bir sergiye katılan Uyar Brezilyalı model için kalp şeklind
Yazar Metin Hara'dan ayrılıp gönlünü yaz başında Emir Uyar'a kaptıran Adriana Lima, önceki gün Türk sevgilisiyle ilk resmi davetine katıldı.
38 yaşındaki Brezilyalı model, sosyetik işadamıyla Londra'da ki bir sergi açılışındaydı. İngiliz basınına Emir Uyar'la poz veren Adriana Lima, özel hayatıyla ilgili "Gördüğünüz gibi çok mutluyum" demekle yetindi.
SANAT AŞIKLARI... Venedik'teki San Clemente Palace Kempinski'nin sahibi olan Emir Uyar da bonkörlüğünü yine konuşturdu. Türk işadamı, dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Damien Hirst'in 85 bin dolarlık (yaklaşık 485 bin TL) tablosunu satın aldı.