Emmy Ödülleri'nde adaylar açıklandı

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenecek Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı.

HBO imzalı Succession dizisi 27 adaylıkla adından söz ettirirken The Last of Us 23 adaylık kazandı. Yine HBO imzası taşıyan The White Lotus ise 14 adaylık elde etti.,

Emmy Ödülleri 19 Eylül'de sahiplerini bulacak.

İşte 75. Emmy Ödülleri adayları...