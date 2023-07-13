Emmy Ödülleri'nde adaylar açıklandı
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri'nde adaylar belli oldu.
Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenecek Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı.
HBO imzalı Succession dizisi 27 adaylıkla adından söz ettirirken The Last of Us 23 adaylık kazandı. Yine HBO imzası taşıyan The White Lotus ise 14 adaylık elde etti.,
Emmy Ödülleri 19 Eylül'de sahiplerini bulacak.
İşte 75. Emmy Ödülleri adayları...
En İyi Drama Dizisi
Andor
Better Call Saul
The Crown
House of the Dragon
The Last of Us
Succession
The White Lotus
Yellowjackets
En İyi Komedi Dizisi
Abbott Elementary
Barry
The Bear
Jury Duty
The Marvelous Mrs. Maisel
Only Murders In The Building
Ted Lasso
Wednesday
En İyi Mini Dizi
Beef
Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Daisy Jones & the Six
Fleishman Is In Trouble
Obi-Wan Kenobi
Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu
Bill Hader, Barry
Jason Segel, Shrinking
Martin Short, Only Murders in the Building
Jason Sudeikis, Ted Lasso
Jeremy Allen White, The Bear
Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu
Christine Applegate, Dead to Me
Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
Quinta Brunson, Abbott Elementary
Natasha Lyonne, Poker Face
Jenna Ortega, Wednesday