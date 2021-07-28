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  4. Emre Aşık'a şok suçlama: ''Çocukları karanlık odaya kilitleyip...''

Emre Aşık'a şok suçlama: ''Çocukları karanlık odaya kilitleyip...''

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın çocuklarına şiddet uyguladığı ortaya çıkınca 6 ay 44 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yağmur Sarnıç, çocuklarının babaları olan Emre Aşık tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olmuştu. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski futbolcu için karar çıktı.

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Sabah gazetesinden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; gerekçeli kararda Emre Aşık'ın çocuklarına karşı iki kez 'basit yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu aktarıldı.

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Diğer sanık, dadı Sanavar'ın ise silahtan sayılan terlikle çocuklara karşı üç kez 'basit yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi.

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6 AY 44 GÜN HAPİS CEZASI
Dosyada bulunan tüm deliller kapsamında sanık Aşık, çocuklarına karşı işlediği 'basit yaralama' suçundan 6 ay 44 gün hapis cezasına çarptırılırken, çocukların dadısı olan Sanavar ise 6 ay 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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