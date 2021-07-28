Emre Aşık'a şok suçlama: ''Çocukları karanlık odaya kilitleyip...''
Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın çocuklarına şiddet uyguladığı ortaya çıkınca 6 ay 44 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Yağmur Sarnıç, çocuklarının babaları olan Emre Aşık tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olmuştu. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski futbolcu için karar çıktı.
Sabah gazetesinden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; gerekçeli kararda Emre Aşık'ın çocuklarına karşı iki kez 'basit yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu aktarıldı.
Diğer sanık, dadı Sanavar'ın ise silahtan sayılan terlikle çocuklara karşı üç kez 'basit yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi.
6 AY 44 GÜN HAPİS CEZASI
Dosyada bulunan tüm deliller kapsamında sanık Aşık, çocuklarına karşı işlediği 'basit yaralama' suçundan 6 ay 44 gün hapis cezasına çarptırılırken, çocukların dadısı olan Sanavar ise 6 ay 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.