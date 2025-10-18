  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Emre Karayel ikinci kez baba oldu

Emre Karayel ikinci kez baba oldu

Oyuncu Emre Karayel ve eşi Gizem Demirci, ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü oyuncu, bebeğiyle ilk fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

Emre Karayel ikinci kez baba oldu - Resim: 1

Ünlü oyuncu Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ile birlikte ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2020 yılında dünyaevine giren çift, aynı yıl ilk çocukları Can’ı kucaklarına almıştı.

1 / 4
Emre Karayel ikinci kez baba oldu - Resim: 2

Karayel çifti, ikinci bebeklerinin dünyaya geldiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Mutlu haberi paylaşan oyuncu, oğlu ile birlikte çekilen fotoğrafını “Geldi ikinci paşam” notuyla paylaştı.

2 / 4
Emre Karayel ikinci kez baba oldu - Resim: 3

Emre ve Gizem Karayel, ikinci çocuklarına İlke Cihan adını verdi.

3 / 4
Emre Karayel ikinci kez baba oldu - Resim: 4

Paylaşım kısa sürede ünlü dostlarından ve hayranlarından tebrik mesajları yağmuruna tutuldu.

4 / 4