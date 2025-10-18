Emre Karayel ikinci kez baba oldu
Oyuncu Emre Karayel ve eşi Gizem Demirci, ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü oyuncu, bebeğiyle ilk fotoğrafını Instagram’da paylaştı.
Ünlü oyuncu Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ile birlikte ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2020 yılında dünyaevine giren çift, aynı yıl ilk çocukları Can’ı kucaklarına almıştı.
Karayel çifti, ikinci bebeklerinin dünyaya geldiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Mutlu haberi paylaşan oyuncu, oğlu ile birlikte çekilen fotoğrafını “Geldi ikinci paşam” notuyla paylaştı.
Emre ve Gizem Karayel, ikinci çocuklarına İlke Cihan adını verdi.
Paylaşım kısa sürede ünlü dostlarından ve hayranlarından tebrik mesajları yağmuruna tutuldu.
