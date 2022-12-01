Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'si Şebnem Schaefer son haliyle dikkat çekti!
Başrollerini Arda Kural, Sarp Levendoğlu ve Seda Akman gibi isimlerin paylaştığı Emret Komutanım dizisinde Alev Hemşire karakterini canlandıran ünlü manken Şebnem Schaefer, son haliyle şaşırttı.
Alman model Şebnem Schaefer'in son halini görenler ''Yıllar sizi teğet geçmiş'' demeden edemedi.
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1984 yılında Frankfurt'ta doğan Şebnem Schaefer, 2000 yılında Türkiye'ye geldiğinde hayatı değişti. Alman bir baba ve Türk bir annenin kızı olan yıldız, güzelliği ve kabiliyeti nedeniyle kendisini bir anda kameralar karşısında buldu.
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SMS Size Milyarlar Sunuyoruz yarışmasını sunan Alman model, Ford Models Super Model Of The World'de birinci oldu.
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Milano'dan mankenlik teklifi alan Şebnem Schaefer, kariyerinin büyük bir kısmını Türkiye'de sürdürdü.
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