Emret Komutanım'ın Jumbo Gökhan'ı 24 kilo verdi
Emret Komutanım dizisinde Jumbo Gökhan karakterini canlandıran oyuncu Ferdi Kurtuldu, 2 ayda 24 kilo verdi. İşte ünlü oyuncunun son hali...
Bir dönem ekranların en çok izlenen dizisi Emret Komutanım'da Jumbo Gökhan karakteriyle hafızlara kazınan oyuncu Ferdi Kurtuldu fazla kilolarından kurtulmaya başladı.
2 ay içinde 135 kilodan 111 kiloya düşen Kurtuldu, ameliyat olmadığını, diyet ve spor yaparak zayıflamayı başardığını söyledi.
Sevilen oyuncu "Günde iki öğün yemek yiyorum.En az 3 litre su tüketiyorum. Şeker, pilav ve unlu mamullerden uzak duruyorum.