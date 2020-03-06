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  3. 06 Mart 2020 13:10

Emret Komutanım'ın Jumbo Gökhan'ı 24 kilo verdi

Emret Komutanım dizisinde Jumbo Gökhan karakterini canlandıran oyuncu Ferdi Kurtuldu, 2 ayda 24 kilo verdi. İşte ünlü oyuncunun son hali...

Emret Komutanım'ın Jumbo Gökhan'ı 24 kilo verdi

Bir dönem ekranların en çok izlenen dizisi Emret Komutanım'da Jumbo Gökhan karakteriyle hafızlara kazınan oyuncu Ferdi Kurtuldu fazla kilolarından kurtulmaya başladı.

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Emret Komutanım'ın Jumbo Gökhan'ı 24 kilo verdi

2 ay içinde 135 kilodan 111 kiloya düşen Kurtuldu, ameliyat olmadığını, diyet ve spor yaparak zayıflamayı başardığını söyledi.

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Emret Komutanım'ın Jumbo Gökhan'ı 24 kilo verdi

Sevilen oyuncu "Günde iki öğün yemek yiyorum.En az 3 litre su tüketiyorum. Şeker, pilav ve unlu mamullerden uzak duruyorum.

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Emret Komutanım'ın Jumbo Gökhan'ı 24 kilo verdi

"Porsiyonlarımı da küçülttüm. Akşamları da yürüyüş yapıyorum. Bu sayede kilo vermeyi başardım" dedi.

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