Emret Komutanım'ın yakışıklısı herkesi şaşırtan yeni mesleğini açıkladı
Türkiye'de bir dönem genç kızları peşinden koşturan ve Emret Komutanım, Lise Defteri, Eyvah Kızım Büyüdü adlı yapımlarla tanınan ve "Yerli Leonardo DiCaprio" lakaplı Arda Kural, kameralara veda ettikten sonra yeni mesleğini açıkladı.
Yerli DiCaprio olarak anılan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran Emret Komutanım dizisiyle ünü zirveye ulaşan oyuncu Arda Kural, setlere veda etmesinin ardından yeni mesleğiyle sevenlerini şaşırttı.
Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla birlikte dış görünüşündeki değişimiyle adından bir hayli söz ettiren Arda Kural, oyunculuğu bıraktı.
Yıllar önce popüler olan dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve o dönem 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, bir süre de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.
Zor günleri geride bıraktıktan sonra geçen aylarda fazla kilolarından kurtulan ve saç ektiren 45 yaşındaki eski oyuncu oyunculuk mesleğini bıraktığını ilan edip yeni mesleğini açıkladı.
