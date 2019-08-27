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  3. 27 Ağustos 2019 18:30

En çok kazanan kadın oyuncular belli oldu!

2019'un en çok kazanan kadın oyuncuları Forbes'ın hazırladığı liste ile belli oldu. Yapımcılar oyunculara ödenen ücretleri tam olarak doğru rakamlar ile duyurmasalar da Forbes kendi kriterlerine göre yaptığı araştırma sonrası en çok k

En çok kazanan kadın oyuncular belli oldu!

2019'un en çok kazanan kadın oyuncuları Forbes'ın hazırladığı liste ile belli oldu. Yapımcılar oyunculara ödenen ücretleri tam olarak doğru rakamlar ile duyurmasalar da Forbes kendi kriterlerine göre yaptığı araştırma sonrası en çok kazanan kadın oyuncular listesini yayınladı. İşte 2019'un en çok kazanan kadın oyuncuları.

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En çok kazanan kadın oyuncular belli oldu!

10. Ellen Pompeo – 22 milyon dolar

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En çok kazanan kadın oyuncular belli oldu!

9. Charlize Theron – 23 milyon dolar

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En çok kazanan kadın oyuncular belli oldu!

8. Margot Robbie – 23.5 milyon dolar

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